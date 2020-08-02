В Плунгесском районе тягач столкнулся с легковушкой, погибли два человека

Департамент полиции сообщает, что ДТП произошло 1 августа, в 22.40 ч. в деревне Береняй, на ул. Мажейкю Плянто.

Легковушка оказалась под тягачом. Пришлось вызывать кран, который снял Тягач с легковушки.

Позже выяснилось, что в ДТП участвовали три автомобиля. Один из легковых после столкновения остался на дороге, а второй - под перевернувшимся полуприцепом тягача.

Погибли два человека, ехавшие на автомобиле Toyota Auris.

Всю ночь движение на этой дороге было закрыто.

По предварительным данным, автомобиль Mercedes Benz S320 (кто им управлял, выясняет полиция), обгоняя Toyota Auris (им управляла женщина 1970 г.р.) с правой стороны, врезался в заднюю часть Toyota Auris, в результате чего Toyota Auris выехала на встречную полосу и столкнулась с тягачом Scania, которым управлял мужчина (1970 г.р.).

В ДТП погибла водитель Toyota Auris и ехавший с ней мужчина (1969 г.р.), пострадал водитель Scania. Он получил ушибы обеих ног, назначено амбулаторное лечение.

На данный момент известно, что в Mercedes Benz S320 ехали пятеро мужчин, после ДТП трое из них скрылись с места происшествия, а двое остались. Полиция опросила их, но они не сказали, кто управлял автомобилем. Обоих мужчин задержали. Выяснилось, что они пьяны 1,78 и 2,76 промилле.

Полиция расследует обстоятельства ДТП. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 10 лет.