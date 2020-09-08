В Плунгесском районе спилили крест в память о партизанах, рядом обнаружен флаг Жемайтии

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7 сентября поступило сообщение о том, что в Плунгесском районе спилили крест, установленный в память о партизанах. По данным полиции, на месте происшествия нашли флаг Жемайтии.
Полиция информирует, что в в Плунгесском районе, в деревне Шемуляй, у перекрестка ул. Шемулю и Чюжялю, спилили крест, установленный в память о партизанах, а на его месте в землю воткнули флаг Жемайтии.
Начато расследование.
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