В Плунгесском районе спилили крест в память о партизанах, рядом обнаружен флаг Жемайтии

Полиция информирует, что в в Плунгесском районе, в деревне Шемуляй, у перекрестка ул. Шемулю и Чюжялю, спилили крест, установленный в память о партизанах, а на его месте в землю воткнули флаг Жемайтии.

Начато расследование.