В Плунгеском районе в столб врезался автомобиль

В Плунгеском районе водитель Ford Fiesta не справился с управлением и врезался в осветительный столб. В результате ДТП пострадал водитель и 14-летний подросток.
© DELFI / Karolina Pansevič

Полиция сообщила, что ДТП произошло 8 апреля, в 19.19 ч., в деревне Эйвидай, когда водитель Ford Fiesta не справился с управлением и врезался в столб. По предварительным данным водитель был трезвым, однако у него не было прав.

Пострадали водитель и 14-летний подросток.

У пассажира 2004 г.р. диагностировали политравму, травму головного мозга, переломы двух ребер и множество других травм. Его доставили в Клайпедскую больницу.

Водитель получил травму головного мозга и другие травмы, он также был госпитализирован.

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