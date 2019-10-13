В Плунге задушили женщину: только после убийства дети узнали, что их мать не раз избивали

Женщина, которая жила в Плунге, родила троих детей в браке, однако позже развелась с мужем, но, по словам детей, с ними общалась. Даже когда женщина жила с другим мужчиной, по словам детей, они встречались во время праздников, дней рождения и в выходные дни. Но все изменилось, когда женщина встретилась с Альгимантасом Рашинскисом, которого теперь обвиняют в жестоком убийстве.

"Когда я позвонил в полицию, она была еще жива", - сказал мужчина в Клайпедском окружном суде, отметив, что может признать вину только за то, что не помнит, потому что был очень пьян.

Согласно делу, полицейским Плунге позвонили в ночь на 18 апреля 2019 года. Человек, который позвонил, сказал, что ему нужна помощь, но он не объяснил, что случилось. Он также не обратился за медицинской помощью. Прибывшие в указанное место сотрудники полиции обнаружили в квартире пьяного А. Рашинскиса. Офицеры увидели, проживавшая с ним Дайва лежала в кровати. Мужчина заверил полицейских в том, что женщина спит, но, ставя под сомнение его состояние и неясный язык, полицейские подошли к женщине и проверили ее пульс. Не нащупав его, они вызвали медиков, но усилия по спасению женщины были безрезультатными.

Установленная в крови мужчины доза алкоголя в 2,53 промилле затруднила его допрос той ночью. По неофициальным данным, он сказал "я задушил дракона" в тот вечер. Обвиняемый говорит, что он ничего не помнит, кроме того, что когда он вызвал полицию, она была еще жива.

Расследование показало, что женщина была задушена. Ей сломали несколько ребер, ключицы, также на теле присутствуют серьзные царапины. Мужчина, обвиняемый в убийстве, заявил, что не убивал, ведь сам вызвал полицию.

Дети женщины не скрывали, что у их матери долгое время были проблемы с алкоголем, но она работала, общалась с детьми, внуками. Пока ее мать жила с другим мужчиной, и сын, и дочь приезжали ее навещать и общались с другом их мамы.

Как их мать встретила Альгимантаса дети не знают. Она сказала только одному сыну, что счастлива с ним и любит его.

"Мы стали меньше разговаривать с моей матерью, когда она начала жить с Альгимантасом. Она сама стала избегать общения. Стала закрытой, ушла в себя. Я не запрещал приходить к внуку, но не ходил к ней в гости. Когда я узнал, что она мертва, я сразу не поверил. Папа сказал об этом по телефону. И на похоронах я услышал, что мама приходила на работу с синяками. Я не видела этого лично, моя мама не говорила, что ее избивали, но я чувствовал сердцем, что с мамой не все хорошо. Только моя мама не говорила об этом", - сказал суду старший сын убитой женщины.

Большую часть времени младший сын говорил, что разговаривает по телефону со своей матерью. Молодой человек сказал суду, что его мать, которая прожила с обвиняемым около года, была счастлива в начале их отношений. Но со временем она все меньше и меньше говорила о себе. Молодой человек едва сдерживал слезы, вспоминая один из звонков своей мамы.

"Она позвонила мне и попросила меня забрать ее и отвезти в дом отца. Там ей осталась комната после развода. В тот день я не мог, я не был в Плунге, попросил маму успокоиться и сказал, что мы обсудим позже. Когда я позвонил пару дней спустя, она уже сказала, что все в порядке, помощь не нужна. Теперь я сожалею, что не смог помочь тогда", - со слезами говорил молодой человек.

Только после убийства матери, по словам детей, люди начали говорить, что ее неоднократно избивали, но она никогда не говорила, что подвергается насилию. Подозрения о домашнем насилии также появились и у детей, но, по их словам, мать все время это отрицала.

"Он забрал у нас нашу маму, одно дело - знать, что она есть, другое - что ее уже нет", - сказала не сдержавшая слез дочь.

Мать мужчины, подозреваемого в убийстве, посеяла сомнения. Женщина в почтенном возрасте похвалила убитую и сказала, что та была очень заботливой, приносила ей еду один или два раза в неделю. Женщина, проживающая в Плунге, не скрывала в суде, что у ее сына серьезные проблемы с алкоголем, и три раза он лечился в Швекшне.

"Когда его впервые лечили, он не мог свободно ходить. Когда он был во второй и третий раз, он сказал "куда я хочу, туда я иду". Может быть, покупал и пиво. Когда он лечился, думал, что не будет пить, что он вылечился. Пока он жил со мной, был здоровым ребенком, он служил в армии, был сержантом", - сказала мать обвиняемого в убийстве.

Женщина не скрывала, что ее сын пил пиво, но заверила его, что узнала больше, чем следователи.

"У меня есть еще один свидетель, что в этот день был у них в гостях. Не объяснили мне, что за гость. Это мой брат сказал. Друг сказал ему, и он не сказал мне, кто он. Она говорит, что мой сын с кем-то подрался", - поделилась женщина в суде.

В ходе следствия не было обнаружено, что другие люди находились в квартире и выпивали. Мужчина, обвиняемый в убийстве, говорит, что не помнит ничего, что случилось той ночью. Однако суд хотел также услышать, что знает дядя подозреваемого в убийстве, коллег женщины и других свидетелей.