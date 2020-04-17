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17 апреля, в 14 ч., в Плунге, на ул. Саланту, у дома, обнаружено тело мужчины (1973 г.р.).
В Плунге среди бела дня был убит мужчина
© Shutterstock nuotr.

Предполагают, что мужчина был убит: у него разбита голова, видны следы побоев на разных частях тела.

Полиция задержала подозреваемого. Мужчина (1968 г.р.) закрыт в КПЗ.

ru.DELFI.lt
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