В Плунге среди бела дня был убит мужчина

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17 апреля, в 14 ч., в Плунге, на ул. Саланту, у дома, обнаружено тело мужчины (1973 г.р.).
Предполагают, что мужчина был убит: у него разбита голова, видны следы побоев на разных частях тела.
Полиция задержала подозреваемого. Мужчина (1968 г.р.) закрыт в КПЗ.
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