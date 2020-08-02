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В Литве в выходные дни установилась летняя погода, которая привлекла людей к водоемам. К сожалению, в некоторых случаях неосторожность привела к печальным последствиям.
Paplūdimio gelbėtojas
Paplūdimio gelbėtojas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Клайпедская полиция сообщила, что 1 августа, в 11.38 ч. в деревне Варкаляй (Плунгесский райно) в пруду было обнаружено тело мужчины 1964 г.р. без внешних следов насилия. Полиция выясняет обстоятельства смерти.

В 17.04 ч. поступило сообщение о том, что в Паланге, на тропе Куршю, у мола из моря достали тонувшего мужчину 1965 г.р. К Сожалению, спасти ему жизнь не удалось. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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