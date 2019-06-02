"Новости" канала LNK сообщили, что подозреваемый предстал перед судом. Мужчина сказал в суде, что убил собутыльника, поскольку защищался сам и защищал находившуюся в квартире женщину. Однако женщина полиции сказала, что она в защите не нуждалась.

"Почему это произошло? Как в 99% подобных случаев, выпито слишком много водки. Все были пьяны. А почему сразу не нашли тело, тут я сказать не могу, спрашивайте у руководителей ГКП Клайпедского округа", – сказал прокурор Юрий Петухов.

Полиция Клайпедского округа уже выясняет, почему целых 16 дней никто не мог найти тело. В репортаже сообщается, что полиция выясняет, как тело 35-летнего мужчины больше двух недель могло находиться в квартире незамеченным.

Брат жертвы сказал журналистам LNK, что тело нашла не полиция, а близкие покойного. Он сказал, что искали тело и кинологи, искали по всем окрестностям. Потом мужчина пришел к дому, около которого в последний раз видели его брата и почувствовал ужасный смрад.

"Одна из соседок сказала, что да, воняет, и через щели вонь проникает в ее жилье... Если бы мы не приехали и не осмотрели это здание, то неясно, сколько еще тело там пролежало бы", – рассказал брат покойного. По его словам, когда пришел владелец квартиры и открыл дверь, никаких сомнений не осталось.

"Я ему сразу сказал – показывай, все равно найдем. Он говорит – ничего нет, эта вонь из-за беспорядка в доме. Следователь тоже что-то говорила, что воняет из-за беспорядка. Я говорю – как это так, это же невыносимый запах. Тело было в диване", – рассказал мужчина, пораженный тем, что этот запах не вызвал подозрений ни у полиции, ни у соседей.

"Как этот так? Тело пролежало 16 дней, а квартиру как следует не обыскали. Не представляю. Тем более, если в последний раз его там видели", – возмущался брат покойного.

По его словам, один из полицейских сказал, что это ошибка, допущенная человеком.

Суд разрешил задержать подозреваемого в убийстве на три месяца.