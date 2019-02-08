В Пильвишкяй автомобиль столкнулся с транзитным поездом

8 февраля, в 8.31 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Пильвишкяй, на ул. Витауто (Вилкавишкский район), столкнулись легковой автомобиль Audi и транзитный поезд Москва-Калининград.