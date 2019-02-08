8 февраля, в 8.31 ч., по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Пильвишкяй, на ул. Витауто (Вилкавишкский район), столкнулись легковой автомобиль Audi и транзитный поезд Москва-Калининград.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели. По предварительным данным, водитель легковушки пытался "проскочить" перед поездом, но не успел. Люди в ДТП не пострадали.
По данным полиции, автомобилем Audi управлял нетрезвый (2,09 промилле) житель (1984 г.р.) Пильвишкяй.
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