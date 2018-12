Около 11 ч. в Вильнюсе, на ул. Балджо, на Неменчинском шоссе, мужчина 1980 г.р., не имеющий водительских прав, был за рулем автомобиля Oper Zefyra – у него в крови было более 1,5 промилле алкоголя (установлено опьянение 3,27 промилле). В тот же день, около 15 ч., на ул. Апкасу, мужчина 1966 г.р. на автомобиле Volvo задел стоящий автомобиль и скрылся. Позднее алкотестером установлено, что в его крови 2,78 промилле алкоголя. В Шяуляйском районе, в деревне Эйнорайчяй, у выезда из двора жилого дома полицейские около 22 ч. остановили автомобиль Audi A3, за рулем которого был нетрезвый (1,89 промилле) мужчина 1989 г.р. Он помещен в арестантскую. В деревне Дубичяй Варенского района во вторник за рулем автомобиля Volvo был нетрезвый (1,70 промилле) мужчина 1988 г.р., а у деревни Посалчяй – мужчина из Великобритании 1992 г.р. (1,75 промилле) вел автомобиль BMW. Кроме этого, задержаны два должностных лица. В деревне Лижяй Таурагского района не в служебное время управлял личным автомобилем Audi A6 пограничник заставы Виешвиле Службы охраны государственной границы М. У., род. 1989 г., у него установлено опьянение 1,93 промилле. Мужчина помещен в арестантскую, начато досудебное расследование. В Швенчёнис личным автомобилем W Passat не в служебное время управлял нетрезвый (0,65 промилле) пожарный-спасатель противопожарной службы спасения Д. Ч., 1986 г.р. Составлен протокол.

