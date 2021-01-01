В первый день Нового года на дороге погиб водитель молоковоза

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1 января, в 8.35 ч., в деревне Пашейменяй (Вилкавишкский район) с дороги съехал и врезался в дерево молоковоз, которым управлял мужчина (1960 г.р.).
Во время ДТП подитель скончался.
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