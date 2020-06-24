В печально известном вильнюсском общежитии произошло несчастье

Полиция информировала, что около 21 ч. поступило сообщение о том, что из окна на 4 этаже выпал человек.

Пострадавший до приезда врачей еще дышал, но спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался на месте. Местные жители рассказали Delfi, что в этом общежитии несчастные случаи не редкость.

Жители сказали, что какое-то время несчастный висел, держась за подоконник, но потом сорвался.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.