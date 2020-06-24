В печально известном вильнюсском общежитии произошло несчастье

Полиция информировала, что около 21 ч. поступило сообщение о том, что из окна на 4 этаже выпал человек.
Пострадавший до приезда врачей еще дышал, но спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался на месте. Местные жители рассказали Delfi, что в этом общежитии несчастные случаи не редкость.
Жители сказали, что какое-то время несчастный висел, держась за подоконник, но потом сорвался.
Обстоятельства происшествия выясняет полиция.
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