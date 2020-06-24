aA
23 июня вечером в Вильнюсе на ул. Альгирдо произошло несчастье. Сообщалось, что из окна выпал человек.
В печально известном вильнюсском общежитии произошло несчастье
© DELFI / Erika Venckutė

Полиция информировала, что около 21 ч. поступило сообщение о том, что из окна на 4 этаже выпал человек.

Пострадавший до приезда врачей еще дышал, но спасти его жизнь медикам не удалось, он скончался на месте. Местные жители рассказали Delfi, что в этом общежитии несчастные случаи не редкость.

Жители сказали, что какое-то время несчастный висел, держась за подоконник, но потом сорвался.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Из-за коронавируса Иванов день в Литве празднуют намного скромнее

Из-за ограничений, связанных с угрозой коронавируса , в...

Жители Литвы взяли выходные и отправились на взморье (34)

Этим летом многие жители отдыхают или планируют отдых...

Пляж на Лукишкской площади вызвал неоднозначную реакцию: это коснется и самого Шимашюса (20)

Идея Вильнюсского муниципалитета оборудовать пляж на...

В Литве подтвержден всего один случай коронавируса

В Литве за последние сутки подтвержден всего один...

Парламент Литвы: в этом году необлагаемый налогами минимум увеличивается до 400 евро (7)

Парламент Литвы на 50 евро до 400 евро увеличил...

|Maža didelių žinių kaina