В Пасвальском районе убита женщина, разыскивают подозреваемого

15 сентября, в 18 ч., в Пушалотасе (Пасвальский район) в доме было обнаружено тело женщины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди.
По предварительным данным, полиция разыскивает подозреваемого Юозаса Якубайтиса (1959 г.р.).
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Якубайтиса, просят звонить по номерам (8 45) 503 068, 503 312 или 112.
Ведется расследование.
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