В Пасвальском районе убита женщина, разыскивают подозреваемого

15 сентября, в 18 ч., в Пушалотасе (Пасвальский район) в доме было обнаружено тело женщины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди.

По предварительным данным, полиция разыскивает подозреваемого Юозаса Якубайтиса (1959 г.р.).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Якубайтиса, просят звонить по номерам (8 45) 503 068, 503 312 или 112.

Ведется расследование.