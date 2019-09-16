Департамент полиции Литвы информирует, что в Пасвальском районе была убита женщина.
© Panevėžio apskr.VPK

15 сентября, в 18 ч., в Пушалотасе (Пасвальский район) в доме было обнаружено тело женщины (1963 г.р.) с колотой раной в области груди.

По предварительным данным, полиция разыскивает подозреваемого Юозаса Якубайтиса (1959 г.р.).

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Якубайтиса, просят звонить по номерам (8 45) 503 068, 503 312 или 112.

Ведется расследование.

В Пасвальском районе убита женщина, разыскивают подозреваемого
© Panevėžio apskr.VPK

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