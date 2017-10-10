9 октября вечером в хозпостройке в Пасвальском районе найдено тело 12-летней девочки. Ребенок покончил с собой.
Департамент полиции сообщает, что 9 октября, около 21 ч. было обнаружено тело девочки (2005 г.).
Ведется расследование.
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