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Полиция информирует, что в Паневежскую больницу доставлена отравившаяся лаком для волос малолетняя девочка.
3 апреля, в 00.24 ч. в приемное отделение Паневежской больницы была доставлена девочка (2018 г.р.) с симптомами отравления парами аэрозоля.
По предварительным данным, ребенок дома отравился лаком для волос.
Ведется расследование.
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