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Полиция информирует, что в Паневежскую больницу доставлена отравившаяся лаком для волос малолетняя девочка.
Greitoji pagalba
Greitoji pagalba
© DELFI / Andrius Ufartas

3 апреля, в 00.24 ч. в приемное отделение Паневежской больницы была доставлена девочка (2018 г.р.) с симптомами отравления парами аэрозоля.

По предварительным данным, ребенок дома отравился лаком для волос.

Ведется расследование.

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