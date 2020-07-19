В Паневежском районе загорелся дом и рядом стоявшая машина

Скопировать ссылку В Паневежском районе загорелся дом и рядом стоявшая машина

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Поздно вечером в субботу, в 23.48, в Центр неотложной помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежском районе, в деревне Тичкунай, на ул. Драугистес горит двухэтажный дом и рядом стоявшая машина.

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