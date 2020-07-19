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Поздно вечером в субботу, в 23.48, в Центр неотложной помощи по номеру 112 поступило сообщение о том, что в Паневежском районе, в деревне Тичкунай, на ул. Драугистес горит двухэтажный дом и рядом стоявшая машина.
Panevėžio rajone užsiliepsnojo namas
Panevėžio rajone užsiliepsnojo namas
© Skaitytojo nuotr.

На место происшествия были направлены пожарно-спасательные силы (информация о событии была передана на станцию скорой помощи Паневежиса).

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