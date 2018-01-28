В Паневежском районе задержан пьяный водитель тягача из Беларуси

27 января, в 16.02 ч., в Паневежском районе, на 27-м км дороги Паневежис–Аристава–Ситкунай водитель (1986 г.р.) из Беларуси, управлял тягачом Scania с прицепом GTI-Groeningen, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,50 промилле).