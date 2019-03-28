В Паневежском районе столкнулись автомобиль и автобус

По Единому номеру помощи сообщили, что в деревне Вайвадай, на ул. Левянс (Паневежский район) столкнулись автобус и легковой автомобиль, зажат человек.
Сообщение о ДТП поступило по номеру 112, 8.48 ч.
На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
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