По Единому номеру помощи сообщили, что в деревне Вайвадай, на ул. Левянс (Паневежский район) столкнулись автобус и легковой автомобиль, зажат человек.
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Сообщение о ДТП поступило по номеру 112, 8.48 ч.

На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

В Паневежском районе столкнулись автомобиль и автобус
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