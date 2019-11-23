В деревне Эришкяй (Паневежский район) люди нашли упавшую в выгребную яму женщину. Несчастная скончалась.
22 ноября в полицию сообщили, что в 8.12 ч. того же дня жители Эришкяй нашли в выгребной яме тело женщины (1967 г.р.).
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