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В Паневежском районе мужчину, который с супругой опекал детей, подозревают в насилии и растлении над малолетними и несовершеннолетними детьми, сообщает телевидение LNK.
Журналисты сообщили, что супругу мужчины подозревают в злоупотреблении обязанностями и правами опекуна. В семье было 11 детей, сейчас их забрали и увезли в детский дом.
По словам родственницы подозреваемых, супругов оклеветали.
LNK информирует, что начато расследование в связи с возможными сексуальными преступлениями, которые были совершены не в этом году, а раньше. В деле трое пострадавших детей.
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