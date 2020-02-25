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В Паневежском районе мужчину, который с супругой опекал детей, подозревают в насилии и растлении над малолетними и несовершеннолетними детьми, сообщает телевидение LNK.
Policijos reidas Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje
Policijos reidas Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje
© DELFI / Rafael Achmedov

Журналисты сообщили, что супругу мужчины подозревают в злоупотреблении обязанностями и правами опекуна. В семье было 11 детей, сейчас их забрали и увезли в детский дом.

По словам родственницы подозреваемых, супругов оклеветали.

LNK информирует, что начато расследование в связи с возможными сексуальными преступлениями, которые были совершены не в этом году, а раньше. В деле трое пострадавших детей.

ru.DELFI.lt

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Antanas Matulas

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