В Паневежском районе разбился самолет: погиб пилот

27 сентября в Паневежском районе, в деревне Стетишкяй, упал сверхлегкий самолет. По предварительным данным, погиб пилот.
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Пожарные-спасатели информировали DELFI, что в 18.18 ч. позвонил человек и сообщил, что в поле упал небольшой самолет.

На месте выяснилось, что упал сверхлегкий самолет. По словам пожарных-спасателей, к их приезду пилот был мертв.

По предварительным данным, он в самолете был один. Ведется расследование. Портал Sekundė сообщает, что двухместный самолет перелетел через лес, но потерял управление в 2 км от аэродрома и упал.

Приехавшие на место происшествия врачи уже ничем не могли помочь пилоту.

Директор Паневежского аэроклуба Бронюс Заронскис сказал, что погибший был членом их клуба. Он состоял в клубе больше 20 лет. Однако в последнее время он летал редко.

По словам Заронскиса, в этом году это был его второй полет.

"Могла наступить смерть в воздухе, могло повлиять то, что человек давно не садился за штурвал, а может причина - поломка самолета. Не исключена и ошибка пилота", – сказал Заронскис.

Самолет принадлежал погибшему.

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