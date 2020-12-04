В Паневежском районе пьяный полицейский стал виновником ДТП

aA
В Паневежском районе вне служебное время ДТП совершил нетрезвый сотрудник полиции.
3 декабря, в 19.15 ч., в Паневежисе, на ул. Клайпедос, нетрезвый (1,14 промилле) полицейский (1972 г.р.) за рулем собственного автомобиля Toyota Corolla врезался в ехавший в том же направлении автомобиль VW Polo, которым управлял молодой мужчина (1998 г.р.).
Люди в ДТП не пострадали. Ведется расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Магазины в Литве отменяют акции, ярмарки, но оставляют в силе скидки (19)
Торговые сети в Литве начали осуществление...
В Литве снова скачок новых случаев коронавируса: 2514 и 26 смертей (41)
За сутки в Литве от коронавируса скончались 26...
Каунасец возмущен очередями у магазинов: люди должны ходить в магазины со списками (22)
В четверг днем каунасцу, побывавшему в нескольких...
COVID-19 унес жизнь 37-летнего литовского силача (22)
От коронавирусной инфекции в Куршенай скончался...
Депутат предлагает освободить наследников от уплаты налога на регистрацию автомобиля (5)
Заместитель председателя парламентского Комитета по...