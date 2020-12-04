В Паневежском районе пьяный полицейский стал виновником ДТП

3 декабря, в 19.15 ч., в Паневежисе, на ул. Клайпедос, нетрезвый (1,14 промилле) полицейский (1972 г.р.) за рулем собственного автомобиля Toyota Corolla врезался в ехавший в том же направлении автомобиль VW Polo, которым управлял молодой мужчина (1998 г.р.).

Люди в ДТП не пострадали. Ведется расследование.