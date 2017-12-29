В Паневежском районе пропала женщина

Черкялене среднего телосложения, рост 170 см, волосы-светло русые, на ней была серая шуба до колен, темные брюки с цветочным орнаментом, черные высокие сапоги, на руках было много колец. Женщина болеет параноидальной шизофренией.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба обращаться в комиссариат полиции к следователю Р.Каминскене тел. 8 684 52733, 8 700 62919 или эл. п. rasa.kaminskiene@policija.lt.