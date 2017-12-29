24 декабря, в 14.30 ч. в дер. Йотайню, на ул. Дваро (Паневежском районе) из Йотайняйского дома социальной опеки ушла и не вернулась Виргиния Черкялене (1950 г.р.).
Virginija Čerkelienė
© Panevėžio apskr.VPK

Черкялене среднего телосложения, рост 170 см, волосы-светло русые, на ней была серая шуба до колен, темные брюки с цветочным орнаментом, черные высокие сапоги, на руках было много колец. Женщина болеет параноидальной шизофренией.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении женщины, просьба обращаться в комиссариат полиции к следователю Р.Каминскене тел. 8 684 52733, 8 700 62919 или эл. п. rasa.kaminskiene@policija.lt.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

В Вильнюсе произошел взрыв в гараже

В пятницу, 29 декабря, в 8.48 ч., вильнюсским спасателям...

В Паневежском районе пропала женщина

24 декабря, в 14.30 ч. в дер. Йотайню, на ул. Дваро...

В Вильнюсе полицейский автомобиль с заключенным столкнулся с BMW (4)

В пятницу, в 13.34 ч., в Вильнюсе , на перекрестке ул....

9 лет за убийство младенца: Верховный суд Литвы подтвердил приговор (6)

Верховный суд (ВС) Литвы в четверг оставил в силе...

МИД: после ДТП в Исландии граждане Литвы за помощью не обращались (4)

В произошедшей в Исландии дорожно-транспортном...

TOP новостей

После теста на алкоголизм – запись в истории болезни пациента (55)

Семейный врач - как рабочая лошадь, - сколько на него не...

Катажина Сосна Катажина Сосна с близкими после финиша на чемпионате Литвы Катажина Сосна тренером Гедиминасом Кастанаускасом Катажина Сосна Катажина Сосна

Гонка "тигрицы" из Литвы Катажины Сосна: от холмов под Вильнюсом до капитана команды по горному велоспорту (2)

Одна из самых известных в мире велогонщиц из Литвы...

Часть литовских депутатов променяли парламентскую сессию на поездки (46)

В последний день продленной парламентской сессии, 12...

МИД призвал ЕС обратить внимание на проблемы русскоязычных в Балтии (28)

Министерство иностранных дел РФ призвало Европейский...

Суд назвал виновного в деле об убийстве композитора (6)

Три года. Столько времени потребовалось на то, чтобы...