Старший специалист Коммуникационной группы ГКП Паневежского района Раса Галкаускене сообщила DELFI, что сегодня с 9.45 продолжаются поиски ребенка.

«Вчера полицейские, кинологи с собаками, спасатели-водолазы, военные и добровольцы еще раз проверили ближайшие деревни и леса. К сожалению, поиск не дал результатов», - сказала она.

Родители просят покоя

Родители не видели своего ребенка уже почти трое суток. Сейчас они хотят покоя.

Представитель полиции уже второй день распространяет просьбу не мешать семье. «Просим вас о понимании и уважать просьбу о покое переживающей трагедию семьи и ближайших жителей», - писала Галкаускене.

Добровольцы в социальной сети Facebook также призывают не мешать родителям, не ставить в их дворе автомобили, не заходить к ним и не звонить без повода.

Полиция: в жизни бывают чудеса

Ищущие ребенка добровольцы начинают сомневаться в том, что ребенок еще жив. По их мнению, малыш такого возраста не выжил бы, даже если бы просто заблудился. Но полиция отвечает – в жизни случаются чудеса.

«Гадать, жив ли ребенок, невозможно, так как неизвестно, куда он пропал. Чудеса бывают», - сказала Галкаускене.

Родители испытали шок

По словам Галкаускене, на родителей очень подействовало это несчастье, поэтому их помощи в поисках ребенка не просят.

«Родители то и дело ищут своего ребенка, но их состояние неадекватное, у них стресс, шок. От них не ожидают помощи», - сказала женщина.

Напомним, что ребенок, которому еще не исполнилось 2 года, пропал 31 января около 13 ч., в деревне Кунцягалис Межишкского староства, и до сих пор о нем ничего неизвестно. Ребенок был во дворе усадьбы, где работал отец. Когда родители заметили, что сына во дворе нет, бросились его искать. Осмотрев все в усадьбе, позвонили в Единый центр помощи. Вскоре сюда съехались все свободные патрульные экипажи с кинологами и служебными собаками, медики скорой помощи, пожарные-спасатели и водолазы. На месте выяснилось, что ребенок пропал более часа назад, его пытались искать родители и соседи.