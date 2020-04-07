Несчастье произошло 6 апреля, около 20 ч., на дороге между Людине и Керавой. Мост через Невежис не был предназначен для грузового транспорта. Об этом информировали знаки. Однако водитель решил, что сможет проехать по нему на груженой технике.

Мост провалился с одной стороны, а грузовик опасно повис на рухнувших конструкциях, из топливного бака стало вытекать горючее. К счастью, люди во время инцидента не пострадали, а автомобиль не упал в реку.

P. Židonio nuotr.

На место происшествия приехали полиция, пожарные-спасатели и инспекторы по охране окружающей среды. Территорию огородили, сделали земляную насыпь, чтобы топливо не попало в реку под баком поставили специальную емкость. Сообщалось, что природе ущерб не был нанесен.

В понедельник вытащить грузовик не удалось, поскольку не было необходимой техники. Сейчас местным жителям придется ездить домой в объезд.