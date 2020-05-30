В Паневежском районе перевернулся автомобиль с родителями и их тремя детьми

Около 15 ч., в Паневежском районе, на дороге A2 Вильнюс-Паневежис, мужчина (1986 г.р.) не справился с управлением автомобиля Toyota Corolla Verso, съехал с дороги и перевернулся.
Полиция сообщила, что водитель и пассажир (2018 г.р.) пострадали несильно. Пассажирка (1986 г.р.) находится в реанимации.
Очевидцы ДТП рассказали Delfi, что в автомобиле ехала молодая семья с тремя малолетними детьми. После ДТП от автомобиля осталась только груда металла.
Люди предположили, что водитель мог заснуть за рулем, это и стало причиной ДТП. Полиция обстоятельства ДТП еще выясняет.
По сведениям очевидцев, женщина во время ДТП выпала из автомобиля. Она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Все дети сидели в детских креслах, поэтому серьезно не пострадали.
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