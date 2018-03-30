В Паневежском районе в реке обнаружены останки ребенка. Полиция подтвердила, что это останки пропавшего в конце января ребенка (мальчику было меньше двух лет).
© JP / Gediminas Balčiūnas

Тело было обнаружено около 15 ч., у хутора Степонишкис, в реке Невежис.

О находке сообщил рыбак. Он заметил в реке неизвестный объект, который ему напомнил тело ребенка.

Он вызвал полицию. Сообщается, что на место происшествия приехала полиция и пожарные-спасатели.

Спасатели извлекали тело из реки. Оно находилось в метре от берега.

На пресс-конференции представитель паневежской полиции Орландас Буткус подтвердил, что найдено тело пропавшего в конце января мальчика: "Ребенок, которому не было двух лет, найден в Невежисе. Его тело опознано. на теле внешних следов насилия нет, одежда не повреждена. В этом месте глубина реки сейчас составляет 1,5 м. Тело зацепилось за камень. На момент исчезновения мальчика глубина реки в этом месте была около 4 м".

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Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках пропавшего мальчика.

"Хочу поблагодарить всех граждан, которые искали мальчика. А также спасателей и военных. Поиск был осложнен тем, что уровень воды в реке был высоким, вода была мутной, на ней уже формировался лед", – сказал Буткус.

По его словам, сейчас будут выяснять не использовали ли в отношении ребенка физическое насилие. Расследование переквалифицировано в выяснение обстоятельств смерти.

Тело было обнаружено в 10 км от дома, в котором пропал ребенок.

Мальчик пропал со двора дома 31 января. Он находился во дворе с отцом, который рубил дрова и не заметил, куда ушел ребенок.

Мальчика искали в течение длительного времени, однако найти его не удалось.

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