В Паневежском районе обнаружен скелет мужчины

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В воскресенье в Паневежском районе, в старостве Вельжис, обнаружен скелет мужчины.
Полиция подозревает, что это могут быть останки мужчины 1947 г.р. Их обнаружили около леса, в яме с водой.
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