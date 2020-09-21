aA
В воскресенье в Паневежском районе, в старостве Вельжис, обнаружен скелет мужчины.
В Паневежском районе обнаружен скелет мужчины
© Shutterstock nuotr.

Полиция подозревает, что это могут быть останки мужчины 1947 г.р. Их обнаружили около леса, в яме с водой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Продолжительность жизни литовцев меняется: уже появляются проблемы (49)

Низкая рождаемость и увеличение продолжительности...

После рекордных показателей заболеваемости глава Минздрава отмечает, что сейчас ситуация не такая, как весной (7)

Новые случаи коронавируса в Литвы в минувшие выходные...

Как жители Литвы реагируют на жесткую позицию власти в отношении Лукашенко (134)

Большая часть жителей Литвы одобряет реакцию властей...

За сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 70 новых случаев...

Подозрения: вильнюсским школьникам еду готовили из отходов (9)

Государственная продовольственно-ветеринарная служба...

|Maža didelių žinių kaina