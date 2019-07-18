В Паневежском районе насмерть разбился молодой мотоциклист

17 июля, в 20.50 ч., в Паневежском районе, на 2-м км дороги Тилтагаляй-Содяляй погиб молодой мотоциклист.
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Мотоцикл Suzuki GSX-R 100, которым управлял пожарный-спасатель (1997 г.р.) из Купишкиса потерял управление, выехал на встречную полосу, врезался в знак и упал в кювет. Мотоциклист скончался на месте.

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