4 ноября, в 19.35 ч., в Паневежском районе, в деревне Кутроняй, мужчина (1971 г.р.) облил зажигательной смесью дом, навес и одежду женщины (1971 г.р.) и поджег их.
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Во время пожара обгорела дверь дома, часть навеса и скамья. Женщина не пострадала, поскольку успела вылить на горящую одежду ведро воды.

В тот же день, в 20 ч., в деревне Кутроняй у нежилого дома было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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