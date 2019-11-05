Во время пожара обгорела дверь дома, часть навеса и скамья. Женщина не пострадала, поскольку успела вылить на горящую одежду ведро воды.

В тот же день, в 20 ч., в деревне Кутроняй у нежилого дома было обнаружено тело мужчины.

Обстоятельства происшествия выясняются.