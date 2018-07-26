В Северной Литве, в Паневежском районе до коматозного состояния избит мужчина. Полиция задержала пьяного подозреваемого.
© Shutterstock nuotr.

25 июля, в 4.45 ч., был избит мужчина, житель Паневежского района.

По предварительным данным, врачи диагностировали у пострадавшего переломы костей лица, многочисленные ушибы лица, раны на языке. Пострадавший находится в коматозном состоянии в реанимации.

Задержан нетрезвый (2,03 промилле) подозреваемый.

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