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Департамент полиции информировал, что в Паневежском районе автомобиль съехал в реку и перевернулся. Водитель погиб.
В Паневежском районе автомобиль врезался в ограждения и съехал в реку
© DELFI (P.Sadausko nuotr.)

По предварительным данным, несчастье произошло 17 марта, в 5.45 ч., в Паневежском районе на 11 км дороги Анташава-Акмяняй.

Сообщается, что автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина (1964 г.р.), врезался в ограждения моста, съехал в реку и перевернулся. В ДТП погиб водитель.

Ведется расследование.

ru.DELFI.lt
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