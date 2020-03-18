В Паневежском районе автомобиль врезался в ограждения и съехал в реку

По предварительным данным, несчастье произошло 17 марта, в 5.45 ч., в Паневежском районе на 11 км дороги Анташава-Акмяняй.

Сообщается, что автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина (1964 г.р.), врезался в ограждения моста, съехал в реку и перевернулся. В ДТП погиб водитель.

Ведется расследование.