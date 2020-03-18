В Паневежском районе автомобиль врезался в ограждения и съехал в реку

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Департамент полиции информировал, что в Паневежском районе автомобиль съехал в реку и перевернулся. Водитель погиб.
По предварительным данным, несчастье произошло 17 марта, в 5.45 ч., в Паневежском районе на 11 км дороги Анташава-Акмяняй.
Сообщается, что автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина (1964 г.р.), врезался в ограждения моста, съехал в реку и перевернулся. В ДТП погиб водитель.
Ведется расследование.
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