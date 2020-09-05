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По данным полиции, в Паневежском районе автомобиль сбил выбежавшую на дорогу девочку. Пострадавшая доставлена в больницу.
В пятницу, в 12.08 ч. в Паневежском районе, в Рамигале, на ул. Вадоклю, мужчина (1969 г.р.) за рулем Honda CRV сбил выбежавшую на дорогу неположенном месте девочку (2011 г.р.).
По предварительным данным, девочка находится в реанимации. Ведется расследование.
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