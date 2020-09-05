В пятницу, в 12.08 ч. в Паневежском районе, в Рамигале, на ул. Вадоклю, мужчина (1969 г.р.) за рулем Honda CRV сбил выбежавшую на дорогу неположенном месте девочку (2011 г.р.).

По предварительным данным, девочка находится в реанимации. Ведется расследование.