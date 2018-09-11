В Паневежской больнице скончался пострадавший на неогороженной стройке подросток

Паневежская полиция сообщила, что в Паневежской больнице скончался пострадавший на неогороженной стройке 15-летний подросток (на него упал трап для прицепа).
© AFP / Scanpix

Несчастье случилось 10 сентября. Подростка (2003 г.р.) в тяжелом состоянии, без сознания доставили в больницу в 19.23 ч.

Сообщается, что он пострадал в 19 ч. на неогороженной стройке на ул. Кранто, в Паневежисе, где на него упал металлический трап для прицепа Obermaier Tue100.

11 сентября, в 0.50 ч., врачи сообщили, что подросток скончался.

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