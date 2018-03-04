Ночью в Паневежисе, в помещения бара неизвестные бросили самодельную взрывчатку. К счастью, никто не пострадал, но хозяева бара подсчитывают убытки.
Policija
© DELFI / Ainis Gurevičius

Сотрудники полиции сообщают, что происшествие было зафиксировано ночью 3-го марта.

По данным полицейских, в пивной бар на ул.Нямуно была брошена стеклянная емкость, которая впоследствии взорвалась.

Ущерб уточняется.

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