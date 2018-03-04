Ночью в Паневежисе, в помещения бара неизвестные бросили самодельную взрывчатку. К счастью, никто не пострадал, но хозяева бара подсчитывают убытки.
Сотрудники полиции сообщают, что происшествие было зафиксировано ночью 3-го марта.
По данным полицейских, в пивной бар на ул.Нямуно была брошена стеклянная емкость, которая впоследствии взорвалась.
Ущерб уточняется.
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