В Паневежисе, упав с велосипеда, пострадали двое детей

13 июля, в 19 ч. мальчик (2006 г.р.) ехал на велосипеде и вез своего младшего брата (2012 г.р.), на повороте ребята упали.

В больнице у младшего мальчика (2012 г.р.) диагностировали перелом черепной коробки, мальчик помещен в реанимацию. Старший мальчик (2006 г.р.) получил перелом локтевой кости, он находится в детском отделении.