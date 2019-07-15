В Паневежисе, упав с велосипеда, пострадали двое детей

Полиция информировала, что в паневежскую больницу доставили двоих детей, которые пострадали, упав с велосипеда.
© DELFI / Kiril Čachovskij

13 июля, в 19 ч. мальчик (2006 г.р.) ехал на велосипеде и вез своего младшего брата (2012 г.р.), на повороте ребята упали.

В больнице у младшего мальчика (2012 г.р.) диагностировали перелом черепной коробки, мальчик помещен в реанимацию. Старший мальчик (2006 г.р.) получил перелом локтевой кости, он находится в детском отделении.

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