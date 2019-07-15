13 июля, в 19 ч. мальчик (2006 г.р.) ехал на велосипеде и вез своего младшего брата (2012 г.р.), на повороте ребята упали.
В больнице у младшего мальчика (2012 г.р.) диагностировали перелом черепной коробки, мальчик помещен в реанимацию. Старший мальчик (2006 г.р.) получил перелом локтевой кости, он находится в детском отделении.
В центре Шяуляй потерявший управление Porsche выехал на тротуар
Шяуляйская полиция в социальной сети Facebook поделилась...
В Варене 15-летняя сообщила, что ее муж в коляске привез наркотики (2)
Полиция информировала, что полиция Варенского района...
В Паневежисе, упав с велосипеда, пострадали двое детей
Полиция информировала, что в паневежскую больницу...
В Вильнюсе мужчина прострелил себе подбородок (2)
Департамент полиции информирует, что в вильнюсскую...
TOP новостей
Компании, работающие с недвижимостью, нацелились на деньги студентов (3)
Чаще всего после завершения проекта компании стараются...
Экономист: сообщение о размере зарплаты в объявлении поможет быстрее найти работника (34)
Обязательное указание размера зарплаты в объявлениях...
Президент Литвы с супругой с первым визитом отправится в Польшу (66)
Президент Литвы Гитанас Науседа с супругой 16 июля с...
Погода на неделю: прогноз неутешительный (4)
Синоптики прогнозируют, что в понедельник на большей...
В Вильнюсе лопнула труба с горячей водой, вода затопила улицу (1)
В Вильнюсе во время гидравлических испытаний на...