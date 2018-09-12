11 сентября, в 22.30 ч., в Паневежисе, на ул. Рамигалос, у подъезда дома, на земле обнаружили тело девушки (1996 г.р.), со следами насилия на теле.
Полиция задержала двоих подозреваемых - 1984 и 1976 г.р.
В социальной сети Facebook паневежцы ужасались происходящим в городе. Одна девушка писала, что один из подозреваемых странно вел себя, говорил несуразные вещи, вероятно находился в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Мужчина просил жителей не вызывать полицию, а только вызвать врачей.
Одежда одного из подозреваемых была в крови. По ее словам, мужчина сказал, что кровь на одежде появилась потому что он охотился.
Ведется расследование.
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