Сообщение об аварии было получено в воскресенье в 15:07 по телефону службы скорой помощи 112.
Информация о происшествии была передана станции скорой медицинской помощи Паневежиса, главному комиссариату полиции Паневежского уезда.
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