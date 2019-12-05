5 декабря, около 12 ч. в Паневежисе произошла трагедия - погиб строитель, сообщает портал Jūsų Panevėžys.
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Представитель Паневежской инспекции по труду Вайдас Паулюкас сказал, что сейчас расследуют обстоятельства происшествия.

"Реновируют пятиэтажный дом. Я пока не могу сказать, соблюдал ли технику безопасности погибший. Я не могу сказать и с какого этажа он упал. Ведется расследование", – сказал Паулюкас.

Представитель ГКП Паневежского округа Тадас Мартинайтис сказал, что о происшествии им позвонили почти в половину первого.

"С лесов у дома на ул. Клайпедос упал 61-летний мужчина. Врачи пытались реанимировать его, но тщетно. Полиция и Инспекция по труду расследуют обстоятельства происшествия", – сказал Мартинайтис.

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