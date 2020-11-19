aA
Полиция сообщает, что в Паневежисе пьяный мужчина бил детей.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

18 ноября, в 22.40 ч., в Паневежисе, на ул. Станюну, в доме, нетрезвый (2,18 промилле) мужчина (1983 г.р.) бил несовершеннолетних детей (2010 и 2004 г.р.).

Подозреваемый задержан.

Ведется расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Работа из дома – большие счета: должен ли работодатель оплачивать эти расходы (15)

Работающим удаленно работникам работодатель должен...

ВРИО главы Минздрава: карантин предложим продлить еще как минимум на три недели (11)

ВРИО главы Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что...

Из-за равнодушия врачей в больнице скончалась 18-летняя девушка (29)

Из-за равнодушия и халатности врачей в Мариямпольской...

Предварительные данные: за сутки в Литве установили 1680 новых случаев коронавируса (14)

За прошедшие сутки в Литве установили 1680 новых случаев...

Литва закупит вакцины от коронавируса у BioNTech и Pfizer (43)

В среду правительство Литвы одобрило предложение...

|Maža didelių žinių kaina