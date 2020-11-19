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Полиция сообщает, что в Паневежисе пьяный мужчина бил детей.
18 ноября, в 22.40 ч., в Паневежисе, на ул. Станюну, в доме, нетрезвый (2,18 промилле) мужчина (1983 г.р.) бил несовершеннолетних детей (2010 и 2004 г.р.).
Подозреваемый задержан.
Ведется расследование.
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