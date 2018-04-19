В Паневежисе пропала несовершеннолетняя

Полиция сообщила, что 15 апреля, около 02.00 ч., девушка ушла из дома опеки и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, до плеч. На ней было темное платье, темная куртка, черные туфли на каблуках.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просьба звонить по номеру 8 672 32553, 112, или писать по эл. почте: migle.montviliene@policija.lt.
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