В первый день Нового года в Паневежском районе пропала несовершеннолетняя девушка. Саида Александравичюте ушла из дома и до сих пор не вернулась. Полиция просит о помощи в поисках девушки.
© Panevėžio apskr.VPK

Полиция сообщает, что 1 января, в 23 ч. в деревне Римайсай (Паневежский район) из дома ушла и не вернулась Саида Александравичюте (2001 г.р.).

Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, длинные вьющиеся волосы, смуглая кожа. На девушке было длинное черное платье, черные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александравичюте, просьба звонить следователю Р.Каминскене по номерам 62919, 8 700 62919, моб. тел. 8 684 52733, или писать по эл. почте rasa.kaminskiene@policija.lt.

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