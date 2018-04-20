В Паневежисе пропала 15-летняя девочка

Паневежская полиция сообщает, что 14 апреля в Паневежисе из дома опеки ушла и до сих пор не вернулась Габия Карушайте (2003 г.р.).
© Panevėžio apskr.VPK

Приметы: рост 160–165 см, худощавого телосложения, волосы каштановые до плеч, на ней были синие джинсы, серая куртка, спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просьба звонить по номеру +370 700 62966 следователю M.Монтвилене или писать по эл. почте migle.montviliene@policija.lt Можно сообщить информацию и по номеру 112.

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