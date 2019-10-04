1 октября, в 12 ч. в Паневежисе, из дома опеки на ул. Мариё/Пилену ушел Пиюс Сабалис (2005 г.р.) и до сих пор не вернулся.
Pijus Sabalys
© Panevėžio apskr.VPK

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые. На подростке была черная куртка, спортивные брюки, спортивные ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Д.Шермукшнене по номеру 8 684 536 46, или писать по эл. почте virginija.masiuliene@policija.lt. Можно также звонить по номеру 112.

ЧП и криминал

В Аникщяйском районе женщина обвиняет сожителя в насилии

Полиция расследует насилие в Аникщяйском районе....

В Радвилишкисе пропал 9-летний мальчик (1)

3 октября в Радвилишкисе, на ул. Эйгулю, в парке, пропал...

В Паневежисе пропал подросток, полиция просит о помощи

1 октября, в 12 ч. в Паневежисе, из дома опеки на ул....

В Вильнюсе погиб водитель квадроцикла

3 октября, в 19.54 ч., в Вильнюсе, на ул. Карачюну, недалеко...

Ночью вертолет ВВС искал пропавшего 12-летнего мальчика (1)

В среду поздно вечером в Йонавском районе пропал...

TOP новостей

Науседа американским СМИ: захватить Литву в течение 36 часов не удастся (75)

Вражеской армии на оккупацию Литвы потребуется не...

Появилась информация о налоге на автомобили: критики считают, что это напрасная трата денег (49)

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает...

Эмануэлис Зингерис: это безоговорочная капитуляция ПАСЕ и принятие условий Кремля (1)

Во вторник парламентарии из Литвы , Латвии , Эстонии ,...

Вместо выходных 2 ноября и 1 мая депутат предлагает сделать длиннее отпуск (12)

Депутат литовского парламента предлагает отказаться...

Науседа: Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти (7)

Президент Гитанас Науседа сказал, что Литва готова...