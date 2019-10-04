В Паневежисе пропал подросток, полиция просит о помощи

Скопировать ссылку В Паневежисе пропал подросток, полиция просит о помощи

1 октября, в 12 ч. в Паневежисе, из дома опеки на ул. Мариё/Пилену ушел Пиюс Сабалис (2005 г.р.) и до сих пор не вернулся.