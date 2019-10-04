В Паневежисе пропал подросток, полиция просит о помощи

Приметы: рост 165 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые. На подростке была черная куртка, спортивные брюки, спортивные ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просьба звонить следователю Д.Шермукшнене по номеру 8 684 536 46, или писать по эл. почте virginija.masiuliene@policija.lt. Можно также звонить по номеру 112.
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