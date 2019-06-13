В Паневежисе пропал подросток: полиция просит о помощи

11 июня, в Паневежисе, из детского дома по ул. Мариёну ушел и до сих пор не вернулся Паулюс Багдонавичюс (род. 2002).
Paulius Bagdonavičius
© Panevėžio apskr.VPK

Парень ростом 175 см, среднего телосложения, темно-коричневые волосы. На нем была белая рубашка, серые шорты.

Если вы узнаете Паулюса или обладаете информацией о его местонахождении, сообщите старшей следовательнице Д. Шермукшнене по номеру 8 700 629 65, или по адресу эл.п. danguole.sermuksniene@policija.lt

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