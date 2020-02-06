В Паневежисе пропал несовершеннолетний

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29 января, в 8 ч. в Паневежисе, на ул. Мариёну, из дома опеки ушел несовершеннолетний Паулюс Багдонавичюс (2002 г.р.) и до сих пор не вернулся.