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В пятницу вечером в Паневежисе в ДТП пострадали три человека. Их доставили в больницу, сообщает портал Jūsų Panevėžys.
В Паневежисе произошло серьезное ДТП, пострадали три человека
© JP / Rimvydas Ančerevičius

ДТП произошло около 22.30 ч., на ул. Прамонес. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Audi. Не исключено, что ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия. В пятницу вечером в Паневежисе выпал первый снег.

По предварительным данным, водители обоих автомобилей были трезвыми.

Полиция информировала, что водитель (1999 г.р.) BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, которым управляла женщина (1982 г.р.).

Пострадали водитель BMW, пассажирка (2002 г.р.) и водитель Audi были переданы в руки врачей.

Ведется расследование.

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