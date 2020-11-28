В Паневежисе произошло серьезное ДТП, пострадали три человека

ДТП произошло около 22.30 ч., на ул. Прамонес. По предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Audi. Не исключено, что ДТП произошло из-за скользкого дорожного покрытия. В пятницу вечером в Паневежисе выпал первый снег.

По предварительным данным, водители обоих автомобилей были трезвыми.

Полиция информировала, что водитель (1999 г.р.) BMW не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi, которым управляла женщина (1982 г.р.).

Пострадали водитель BMW, пассажирка (2002 г.р.) и водитель Audi были переданы в руки врачей.

Ведется расследование.