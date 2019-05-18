В Паневежисе полицейского подозревают в пьяном вождении

17 мая, в 9.20 ч., в Паневежисе, на ул. Марю, в поврежденном автомобиле Opel Signum, полицейские обнаружили своего коллегу (возможно он был пьян, но провериться отказался). Подозреваемый сидел за рулем своего автомобиля без униформы, у него был выходной.

В ходе выяснения обстоятельств водитель с места ДТП сбежал.

Начато расследование.