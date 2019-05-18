В Паневежисе полицейского подозревают в пьяном вождении

Департамент полиции Литвы информировал, что в Паневежисе полиция обнаружила в поврежденном автомобиле, возможно, нетрезвого коллегу. Во время выяснения обстоятельств он сбежал.
Reidas Kaune su LSMU klinikų atstovais
© DELFI / Rafael Achmedov

17 мая, в 9.20 ч., в Паневежисе, на ул. Марю, в поврежденном автомобиле Opel Signum, полицейские обнаружили своего коллегу (возможно он был пьян, но провериться отказался). Подозреваемый сидел за рулем своего автомобиля без униформы, у него был выходной.

В ходе выяснения обстоятельств водитель с места ДТП сбежал.

Начато расследование.

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