17 мая, в 9.20 ч., в Паневежисе, на ул. Марю, в поврежденном автомобиле Opel Signum, полицейские обнаружили своего коллегу (возможно он был пьян, но провериться отказался). Подозреваемый сидел за рулем своего автомобиля без униформы, у него был выходной.
В ходе выяснения обстоятельств водитель с места ДТП сбежал.
Начато расследование.
В Паневежисе полицейского подозревают в пьяном вождении
Департамент полиции Литвы информировал, что в...
Рейд в Вильнюсе: мужчина пил 4 дня, а потом решил вернуться домой (1)
Столичная дорожная полиция провела очередной рейд в...
В Вильнюсе погибла выпавшая с балкона студенческого общежития девушка (42)
В ночь на субботу в Вильнюсе в студенческом городке...
В пятницу вечером в Вильнюсе обнаружили тело мужчины (1)
В пятницу вечером в Вильнюсе, на ул. Умеджю, в доме, было...
Перед судом предстал Савукинас, совершивший ДТП на авто каршеринговой компании (3)
Заместитель директора компании Spaudos kontūrai Раймундас...
TOP новостей
В Вильнюсе начался традиционный День уличной музыки (5)
18 мая во всей Литве пройдет традиционный День уличной...
Прокуроры: Мотузас преступления не совершил, но мог совершить служебный проступок
Прокуроры изменили статус посла Литвы в Москве...
Банк Revolut ненадолго отсрочил начало своей деятельности в Литве (1)
Стартап финансовых технологий из Соединенного...
В Вильнюсе стартовало уникальное состязание: будут искать неизведанные места между Вильнюсом и Каунасом
В субботу утром в Вильнюсе стартовало уникальное...