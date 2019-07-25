В Паневежисе погиб мотоциклист

Сообщение о ДТП поступило в 11.30 ч. Сообщалось, что на ул. Й.Янонё столкнулись автомобиль "Нива" и мотоцикл.

Пресс-секретарь полиции информировал DELFI, что врачи на месте происшествия боролись за жизнь мотоциклиста, но тщетно.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.