Департамент полиции Литвы информировал, что в пятницу вечером в Паневежисе погиб мотоциклист. Несчастье произошло 19 апреля, в 20.40 ч., на перекрестке ул. Й.Басанавичюса-Вильняус.
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По предварительным данным, столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, после этого мотоцикл врезался в автобус. В ДТП погиб мотоциклист, его личность устанавливается.

Погибшему на вид 25-35 лет.

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