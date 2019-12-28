Причина смерти - огнестрельное ранение. Рядом обнаружено служебное оружие.
Представитель Паневежского комиссариата Тадас Мартинайтис подтвердил, что тело было обнаружено в квартире.
"Полицейский 1965 г.р. работал специалистом оперативного отдела Паневежской полиции. Больше никаких комментариев, поскольку ведется расследование", – сказал Мартинайтис.
По сведениям портала, полицейский планировал выйти на пенсию. Никаких жалоб и проблем на службе у него не было.
В Паневежисе обнаружено тело полицейского
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