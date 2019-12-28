В Паневежисе обнаружено тело полицейского

Причина смерти - огнестрельное ранение. Рядом обнаружено служебное оружие.

Представитель Паневежского комиссариата Тадас Мартинайтис подтвердил, что тело было обнаружено в квартире.

"Полицейский 1965 г.р. работал специалистом оперативного отдела Паневежской полиции. Больше никаких комментариев, поскольку ведется расследование", – сказал Мартинайтис.

По сведениям портала, полицейский планировал выйти на пенсию. Никаких жалоб и проблем на службе у него не было.